× Erweitern © Luftkind Filmverleih Zusammen staunen, Der Drachen

Auf hoher See, im Schnee oder beim Flug über Wolken nehmen fünf international gefeierte Kurzfilme das Kinopublikum ab 6 Jahren mit auf unvergessliche filmische Reisen.

In „Dein Großvater ist ein Bär“ lernt die kleine Margot einen mürrischen Bären kennen, einen echten, mit Haaren und Krallen. „Der Vogel und der Wal“ erzählt von zwei sehr ungleichen Tieren, die sich mitten im Ozean begegnen. Der Kreislauf des Lebens ist das Thema von „Der Drachen“, der von einem Großvater und seinem Enkel erzählt. Allerhand Abenteuer, mitreißende Wendungen und Papierknicke bietet „Papergee und die Spinne“. Und „Eiskalt“ ist ein fröhlicher Film über den harten russischen Winter. Die farbenfrohe Filmauswahl ist technisch ganz unterschiedlich gestaltet, animiert wird unter anderem mit weichem Stoff, rauem Papier oder bunten Aquarellen auf Glas.

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