Die Shakespeare Company und das Theater Bremen laden ein zur Solidaritätsveranstaltung mit den Opfern in Israel und im Gazastreifen: „Zusammenkommen: Gegen Terror, Hass und Antisemitismus“.

Als Reaktion auf den grauenvollen Terror der Hamas am 7. Oktober und dessen Folgen veranstalten das Theater Bremen und die Bremer Shakespeare Company am 20. November eine Solidaritätsveranstaltung mit Texten und Musik zum Thema. Der Abend mit dem Titel „Zusammenkommen: Gegen Terror, Hass und Antisemitismus“ will im Theater einen Raum für Trauer und Mitgefühl, einen Ort für konstruktive Auseinandersetzungen jenseits festgefahrener Positionen, einen Ort der Solidarität und Humanität, des Zuhörens und Einfühlens schaffen. Die beteiligten Ensembles wählen historische wie aktuelle Texte rund um Israel und Palästina aus sowie passende Musik unter anderem aus bestehenden Produktionen des Theater Bremen („Imagine“ u. a.). Der Abend soll ein Zeichen sein für ein gemeinsames Nein zu allen Formen von Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und Rassismus. Er soll Raum bieten für ein solidarisches Zuhören und Zusammenkommen, in Trauer um die Opfer von Terror und Gewalt und im Mitgefühl mit allen Angehörigen.

Der Eintritt ist frei, kostenlose Zählkarten gibt es an der Theaterkasse.