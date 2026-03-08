ZusammenWachsen

Gemeinsam wachsen, gestalten und stärken: Kinder ab 6 Jahren verbringen eine kreative Ferienwoche, in der sie lernen, die eigene Stimme zu stärken und eigene Bedürfnisse auszudrücken.

Mit einer Fototechnik werden Bilder und Muster gestaltet. Außerdem geht es ins Museum, um alles zum Thema Wasser zu erforschen. Alle können sich und ihre Ideen einbringen – zusammen sind sie ein starkes Team!

Die Teilnahme an der Ferienbetreuung vom 3. bis 7. August täglich kostet 50 Euro inklusive Mittagessen nach Anmeldung an jugend@martinsclub.de