× Erweitern © Ralf Mohr Zweifach magisch, GOP.

Wenn Menschen über der Bühne schweben, Vögel wie aus dem Nichts über die Köpfe flattern und das Publikum staunend rätselt „Wie geht das denn bitte?“ – dann ist es Zeit für die neue Show im Varieté-Theater.

Im Mittelpunkt der glamourösen Show stehen die international ausgezeichneten Magier Jay & Jade, die mit Illusionen, Charme und Tempo für jede Menge Wow-Momente sorgen. Dazu kommen preisgekrönte Artist:innen aus aller Welt: Luftakrobatik hoch über den Köpfen der Zuschauer;innen, rasante Jonglage, beeindruckende Körperkunst und liebevoll-verspielte Comedy machen den Abend zu einem abwechslungsreichen Erlebnis für Groß und Klein.

Die Show verbindet spektakuläre Effekte mit humorvollen und staunenswerten Szenen, und die Mischung aus Magie, Akrobatik und Clownerie sorgt dafür, dass niemand still auf dem Sitz bleibt – außer vielleicht vor lauter Staunen.

„Zweifach magisch“ läuft noch bis zum 21. Juni 2026 im GOP Bremen, die Show dauert rund zwei Stunden inklusive Pause.

Showzeiten:

Mi & Do 19 Uhr

Fr 20 Uhr

Sa 17:30 und 20:30 Uhr

So 14 und 18 Uhr

Mehr Infos und Tickets ab 39 Euro gibt es hier: GOP Bremen – Zweifach magisch