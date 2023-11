Zwerg Nase

Der zwölfjährige Jakob gerät in die Fänge der Fee Kräuterweis. Die Fee lässt ihn mit Hilfe eines magische Kochbuchs sieben Jahre lang ihre Gäste und sich bekochen. Als Dank verwandelt sie den Jungen zum Abschied auch noch in einen Zwerg. Er gelangt an den Hof des Herzogs Kunz der Schlemmer, wo Jakob täglich seine hervorragenden Kochkünste unter Beweis stellt. Als er eine Pastete Souzeraine zubereiten soll, von der noch nie etwas gehört hat, wendet sich das Blatt.

Märchenfilm, D 2021, Regie: Ngo The Chau, mit Mick Morris Mehnert, Anica Dobra, Daniel Zillmann, 90 Min.