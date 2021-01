Die Fee Kräuterweis lockt in der Gestalt einer alten Frau mit einer List den zehnjährigen Jakob von seiner Mutter auf dem Markt weg, die dort ihren Gemüsestand hat. Im Haus der Fee beginnt für Jakob eine siebenjährige harte Lehrzeit, die ihm zu einem wahren Meister der Kochkünste macht. Nach seiner Flucht erkennt er, dass er in einen missgestalteten Zwerg mit langer Nase verwandelt wurde. Die Eltern erkennen ihren Sohn nicht wieder und die Mitbürger:innen verspotten ihn wegen seines Aussehens. Schließlich gelangt er an den Hof des Herzogs Alois, der von Jakobs Kochkünsten begeistert ist.

Märchenfilm, D 2007, Regie: Felicitas Darschin, mit: Michael Markfort (Zwerg Nase), Mechthild Großmann (Fee Kräuterweis), Markus Majowski (Herzog Alois), 90 Min.