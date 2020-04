× Erweitern © Holger Drees Theater Dortmund - Zwerg Nase

Freitags um 12 Uhr ist Zeit für die Couchgeschichten vom Kinder- und Jugendtheater Dortmund: Dieses Mal hebt sich der Vorhang für ein spannendes Märchen für Kinder ab 6 Jahren.

Jede Woche nimmt der arme Schuster mit seiner tüchtigen Frau am Wochenmarkt in der Stadt teil. Während er die Schuhe flickt, verkauft seine Frau Gemüse, Früchte und Kräuter. Ihr Sohn Jakob ist stets dabei und preist die Waren an. Eines Tages kam eine alte und zerlumpte Frau zu ihnen. Sie beäugte das Gemüse und schnüffelte mir ihr langen Nase an jedem Kraut. Als sie fertig war, murmelte sie: „Schlechtes Zeug, schlechtes Kraut!“.

Da ärgerte sich der kleine Jakob sehr über die schlechte Rede der Frau und beschimpfte sie mutig und laut, um seinem Ärger Platz zu machen. Doch das alte Weib lachte nur leise und erwiderte sie mit heiserer Stimme: „Söhnchen, Söhnchen! Gefällt dir meine Nase, meine schöne lange Nase? – Sollst auch eine haben, mitten im Gesicht, bis übers Kinn herab.“

Was dann geschah, nun ja, ist ein Abenteuer und bis in die fernsten Länder erzählt man sich vom Zwerg Nase und dem Kräuterkrieg …

Hier geht es zum digitalen Theatersaal