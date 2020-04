Geocaching für Familien

Foto: Lebenshilfe Bremen Geocaching, Lebenshilfe Bremen

Kleine Stubenhocker bringt man ganz leicht an die frische Luft, wenn die Spaziergänge oder Radtouren zu echten Abenteuern werden – und zwar beim Geocaching. Bei dieser modernen Schatzsuche gilt es, nach einem Gegenstand in einem wasserdichten Behälter, dem Cache (sprich: Kesch), zu suchen, der gut im Park oder irgendwo in der Stadt versteckt ist. Nur mithilfe der Koordinaten aus dem Internet kann er gefunden werden. Und natürlich darf den Schatz auch nur mitnehmen, wer etwas zum Tauschen in den Behälter hineinlegt. Durch die App bewegt man sich durch verschiedene Schwierigkeitsstufen und ist je nach Wahl des Schatzes weitläufig beispielsweise im Stadtwald oder im Blockland unterwegs und kann in unserer Region den Weg zu hunderten Schätzen finden. So kann man auch an mehreren Tagen in der Woche auf Schatzjagd gehen, wenn die Kleinen Gefallen daran finden. Wegen des großen Angebots an verschiedenen Touren empfiehlt es sich, gemeinsam einen Plan anzulegen, wann welches Abenteuer in welcher Gegend gesucht wird.