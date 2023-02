Wichtige Fragen vor der neuen beruflichen Orientierung

Wir widmen uns eurem beruflichen Erfolg. Von den ersten Schritten über gefragte Berufe mit Zukunft bis zur erfolgreichen Bewerbung begleiten wir euch bis zum Traumjob. Wir stellen Fördermittel und Weiterbildungsmöglichkeiten vor, nehmen Fernschulen unter die Lupe und verraten, wie eine zeitgemäße Bewerbung mit bestmöglichen Erfolgsaussichten aussehen sollte. Seid ihr bereit? Dann stürzt euch mit uns ins Abenteuer Arbeitsmarkt!

Wichtige Fragen vor dem ersten Schritt

Egal, ob es um den Wiedereinstieg nach der Familienzeit oder um eine berufliche Neuorientierung geht, am Anfang sieht man sich oft vor einem Berg von Hindernissen. Dabei gibt es inzwischen viele Förderungen und finanzielle Unterstützung für Menschen, die nach einer längeren Auszeit zurück in den Job wollen. Abgesehen von etwaigen inneren Widerständen gibt es eine Reihe von Fragen zu klären. Diese Überlegungen helfen, die richtigen Antworten und Anlaufstellen zu finden.

Wo will ich überhaupt hin?

Es gibt unterschiedliche Gründe, wieder erwerbstätig zu werden. Nicht den Anschluss verlieren, Selbstverwirklichung, Ausgleich zum Elternsein, Geld verdienen? Mit dem Online Wiedereinstiegsrechner kann der voraussichtliche Bruttolohn verschiedener Berufe ermittelt werden, was die möglichen Tätigkeitsfelder vielleicht schon eingrenzt.

Gerade für Eltern mit Kindern kann die Selbstständigkeit gute Voraussetzungen bieten, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Dazu gehört, dass man seine Arbeitszeiten relativ flexibel gestalten und oft vom eigenen Büro aus arbeiten kann. Beispielsweise das Starthaus Bremen berät kostenlos über passende Tätigkeiten oder Unternehmensbereiche und unterstützt von der Ideenfindung über die Finanzierungshilfen bis zum Wachstum des eigenen Unternehmens.

Speziell für Existenzgründerinnen ist Belladonna in Bremen eine kompetente Anlaufstelle. Der gemeinnützige Verein für „Kultur, Bildung und Wirtschaft für Frauen“ informiert, qualifiziert, verbindet und vernetzt Frauen.

Teilzeit, Vollzeit oder Homeoffice?

Wie viel Arbeitszeit kann ich abhängig von der Kinderbetreuung investieren? Für den Anfang ist vielleicht ein Minijob ein guter Einstieg, der sich ausüben lässt, wenn das Kind in der Kita ist. Wenn der Nachwuchs in einer Ganztagsschule untergebracht ist, kommen Teil- und Vollzeitstellen in Betracht. Inzwischen sind viele Unternehmen auch dem Homeoffice gegenüber aufgeschlossen, beispielsweise Büroarbeiten lassen sich zumindest stundenweise auch von zuhause aus ausführen, womit man sich schon viel Zeit für den Arbeitsweg sparen kann und im Notfall vor Ort ist, falls das Kind mal krank wird. Es lohnt sich, die potentiellen Arbeitgeber:innen einfach mal auf die Möglichkeit anzusprechen.

Eine Frage der Qualifikation

Was kann ich, welche Kompetenzen habe ich, wo kann ich meine Fähigkeiten noch weiter qualifizieren, um meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern? Der kostenlose Online-Test „Check-U“ der Arbeitsagentur zeigt auf, welche Ausbildung oder welches Studium zu den eigenen Stärken und Interessen passt. Dazu liefert das Tool Informationen rund um Berufe und Perspektiven nach der Ausbildung. Auch die Arbeitnehmerkammer informiert kostenlos, individuell und umfassend über Qualifizierungsmöglichkeiten. Umschulungen in Voll- oder Teilzeit, Fortbildungen im kaufmännischen Bereich sowie das Nachholen des Schulabschlusses für die Berufsbildungsreife bietet auch die Deutsche Angestellten Akademie Bremen an. Zudem leistet sie Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche.

Erst weiterbilden, dann wiedereinsteigen

× Erweitern © Adobe.Stock.com/Halfpoint Weiterbildung

Möchte man zurück in den alten Beruf, können Fortbildungen die Chancen erheblich verbessern. Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten werden finanziell gefördert. Eltern, die einen neuen Beruf erlernen möchten, kommt eine Teilzeitausbildung entgegen. Dabei ist die tägliche oder wöchentliche Ausbildungszeit verkürzt, dafür verlängert sich die Gesamtdauer. Gut zu wissen: Arbeitgeber, die diese Möglichkeit anbieten, können dafür öffentliche Fördermittel erhalten. Und mit dem Bildungsgutschein übernehmen das Jobcenter oder die Agentur für Arbeit bestimmte Kosten für die Weiterbildung. Alleinerziehende Mütter und Väter können darüber hinaus Zuschüsse für die Kinderbetreuung beantragen. Über die verschiedenen Optionen informieren die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, und bei einem kostenlosen Beratungsgespräch können sich ganz neue Perspektiven eröffnen, auf die man von allein meist gar nicht kommt. In Bremen sind Jana Latzel und Silke Steckel bei der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven die richtigen Ansprechpartnerinnen: 0421-1781100; Bremen-Bremerhaven.BCA@arbeitsagentur.de.

Wie sieht der Arbeitsmarkt aus?

Um eine zukunftssichere Arbeit zu finden, hilft ein intensiver Blick in den Stellenmarkt. Welche Jobs und Berufe sind vermehrt im Angebot? Welche Anforderungen stellen die Unternehmen? Welche Tätigkeiten bieten flexible Arbeitszeitmodelle, bei denen Familie und Beruf miteinander vereinbart werden können? Beispielsweise das Berufe-Net der Arbeitsagentur gibt Aufschluss über die derzeit gefragten Berufe und Studienfelder.

Wer über einen Hochschulabschluss verfügt oder ein Zusatzstudium anstrebt, ist bei der Akadamie für Weiterbildung der Uni Bremen an der richtigen Adresse. Über Möglichkeiten in den Bereichen Erziehung & Bildung, Gesundheit & Pflege, Management, Recht & Soziales, IT & Digitale Medien sowie Umwelt & Technik berät Claudia Kedenburg in einem kostenlosen Beratungsgespräch per Telefon oder Zoom: 0421-21861612, kedenburg@uni-bremen.de.

Wenn dieser Rahmen abgesteckt ist, kann die Jobsuche beginnen. In dem nächsten Teil stellen wir verschiedene Wege in pädagogische Berufe vor, an denen aktuell einer der höchsten Bedarfe besteht.

Beruf & Karriere – die ganze Serie