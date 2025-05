Welche Chancen der Arbeitsmarkt Eltern bietet

× Erweitern © AdobeStock/Julia Amaral Beruf und Karriere, Chancen für Eltern

Veränderungen gehören zum Leben dazu. Manche sind absehbar, manche passieren, während wir noch andere Pläne schmieden. Die Normalbiografie mit den Stationen Schule, Beruf, Familie und Ruhestand mag noch existieren. Dieses Ideal aus dem letzten Jahrhundert wird den vielfältigen Lebensentwürfen und -verläufen, wie wir sie heute kennen, jedoch nicht mehr gerecht.

Ein Blick ins eigene Umfeld zeigt es. Da ist die frühere Chefsekretärin, die heute alternative Heilmethoden anbietet. Der erfolgreiche Marketingleiter, der ausgestiegen ist, um ein Pferderessort auf einer Atlantikinsel aufzubauen. Der Informatiker, der Lehrer wurde und nach einigen Jahren wieder in die IT zurückgegangen ist. Die Physiotherapeutin, die nun Psychologie studiert und später im Kriminalbereich arbeiten will.

Der Beruf muss zum Leben passen

Einige wechseln die Richtung in jungen Jahren, andere erst viel später. Manche ändern den Kurs immer wieder oder sie orientieren sich zehn Jahre vor der Rente nochmal neu. Sie alle haben gute Gründe. Mit den Lebensphasen ändern sich Wünsche und Bedürfnisse, aber auch die Anforderungen, die das Umfeld an uns stellt. Persönliche Erfahrungen, technischer Fortschritt und der Zeitgeist beeinflussen unsere Ansichten und die Art wie wir mit Dingen umgehen.

Nicht immer geht ein Wechsel schnell. Manchmal braucht es Jahre, um den passenden Weg zu finden und dieser muss nicht gleich von der Chefetage auf den Fischkutter führen. Oft reichen auch kleinere Anpassungen, damit unser Job mit unserem Leben Schritt halten kann. Ein paar Stunden reduzieren, ins Homeoffice gehen, Arbeitszeiten anpassen, eine neue Aufgabe in der gleichen Firma übernehmen.

Berufsberatung für Erwachsene

Wohin die Reise auch geht: Wir müssen sie nicht alleine bewältigen, denn es gibt eine Vielzahl an Hilfestellungen. Andre Stephan-Park, Pressesprecher bei der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit (BA), empfiehlt als ersten Schritt eine Berufsberatung für Erwachsene bei der Agentur für Arbeit. „Sie richtet sich an Menschen, die sich beruflich verändern oder weiterentwickeln wollen oder zumindest darüber nachdenken.“

Im Gespräch geht es um individuelle Optionen und Entwicklungsmöglichkeiten. Auf der Seite Berufenet kann man sich vorab über Tätigkeitsfelder und Voraussetzungen informieren. „Zwar ist der Arbeitsmarkt derzeit weniger aufnahmefähig als noch vor einigen Jahren. Dennoch bieten die meisten Branchen weiterhin gute Chancen – besonders für Fachkräfte“, macht Stephan-Park Mut. Das gilt auch für ältere Arbeitnehmende und vor allem in sozialen und pädagogischen Berufen, wie der Pflege oder im Handwerk.

Fortbildungen ebnen den Weg

Am Anfang stehen eine Bestandsaufnahme der eigenen Fähigkeiten und ein Abgleich mit der angestrebten Aufgabe. Manchmal ist ein Direkteinstieg in einen verwandten Beruf durchaus erfolgsversprechend. Das Jobportal zeigt passende Stellenausschreibungen in der eigenen Region. Fehlen jedoch wichtige Qualifikationen, kann eine Fortbildung helfen. Die Seite Kursnet zeigt, welche Qualifizierungen in den verschiedenen Bereichen angeboten werden.

Das nationale Online-Weiterbildungsportal gibt Auskunft über Fördermöglichkeiten. Voraussetzung für finanzielle Unterstützung ist ein Beratungsgespräch bei der Arbeitsagentur. Bei drohender oder bestehender Arbeitslosigkeit helfen Bildungsgutscheine. Menschen, die Bürgergeld empfangen, können Gründerzuschüsse oder das Einstiegsgeld für Selbstständige erhalten. Lehrgangskosten für Beschäftigte werden häufig von Arbeitsagentur und Arbeitgeber gemeinsam bezuschusst. Bei Qualifizierungen für einen Berufsabschluss können nach bestandenen Prüfungen Weiterbildungsprämien gezahlt werden.

Der Arbeitsmarkt bietet Chancen für jeden Lebensweg

× Erweitern © AdobeStock/Julia Amaral Beruf und Karriere, Chancen für Eltern

Veränderungen im Leben erfordern manchmal auch berufliche Anpassungen. Ob durch familiäre Entwicklungen, gesundheitliche Einschränkungen oder den Wunsch nach einer erfüllenden Aufgabe. Der Arbeitsmarkt ist heute offen und vielfältig und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Mit passender Beratung und finanzieller Unterstützung lassen sich neue Wege gut meistern. Die Arbeitsagentur ist hier eine gute Anlaufstelle.

Wichtige Links