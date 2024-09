Digital durchstarten: Fit in Office, Online und Co.

× Erweitern © Canva Weiterbildung, digial, PC, Eltern

Digital ist normal – deshalb steht die Vermittlung digitaler Kompetenzen längst auf den Lehrplänen der Schulen. Viele Erwachsene müssen sie sich aber erst aneignen, wenn sie beispielsweise nach einer längeren Auszeit wieder Fuß im Arbeitsleben fassen wollen. Dabei ist es fast egal, in welchem Beruf.

Digitale Kompetenzen – was ist das eigentlich?

Ein VHS-Computerkurs vermittelt die Basics, aber für ein erfolgreiches Berufsleben sind diese Kenntnisse nur der Anfang. Ob im Büro, im Marketing oder Verkauf: Um mitzuhalten und seinen eigenen Marktwert zu verbessern, hilft es, sich in den aktuellen und kommenden Anforderungen auszukennen. Microsoft Teams, OneDrive oder SharePoint sollten keine Unbekannten sein, Videokonferenzen und PowerPoint-Präsentationen sind wichtige Tools zur Kommunikation in vielen Bereichen des modernen Arbeitslebens. Zudem ist das Wissen um Urheber-, Nutzungs- und Persönlichkeitsrechte unerlässlich beim Umgang mit digitalen Technologien. Das Angebot von zum großen Teil geförderten Weiterbildungen ist riesig. Dabei werden bei nahezu allen Anbietern sowohl die Grundlagen als auch spezialisierte Kurse wie Online-Marketing, E-Commerce oder Programmierung angeboten. Noch besser: Viele Kurse finden zu elternfreundlichen Zeiten am Vormittag oder als Online-Ausbildung statt. Und wer sich noch nicht entscheiden kann, welche Bereiche der IT einem besonders liegen, beginnt mit einem Schnupperkurs, der einen Überblick über die vielen Bereiche der Informations- und Kommunikationstechnologie vermittelt. Hier gibt es bei den meisten Anbietern auch Kurse nur für Frauen, in denen etwa vier Wochen lang der Einstieg in eine umfassendere Umschulung geebnet wird.

Gefragte Fähigkeiten 4.0

Mit soliden Grundkenntnissen rund um den PC sichert man sich die berufliche Zukunft. Kompakte Lehrgänge, auch online, vermitteln Basiswissen über PC-Technik, Netzwerke und Internetanwendungen. Vom Aufbau eines Computers bis zur Zip-Datei werden die Zusammenhänge, die im PC und in der IT ablaufen, gelehrt. Lösungswege, um abgestürzte Rechner und verloren gegangene Dateien zu retten und andere alltägliche IT-Probleme selbst beheben zu können, ist eine unbezahlbare Zusatzqualifikation.

Wer sich darüber hinaus „Geprüfte IT-Bürofachkraft“ in den Lebenslauf schreiben darf, punktet mit kaufmännischem Know-how und Microsoft-Office-Anwenderwissen, das den meisten verborgen bleibt. Neben organisatorischen und kaufmännischen Grundkenntnissen geht es auch in Büros nicht mehr ohne Kenntnisse in Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, E-Mails und Datenbanknutzung. So gerüstet, steht dem Durchstarten im Büro- und Assistenzbereich nichts mehr im Wege.

Nicht nur in der IT-Branche, sondern in nahezu allen modern geführten Unternehmen sind PC-Administration, IT-Support und -Management gefragt. Sie sorgen für einen sicheren und reibungslosen Datenverkehr, planen notwendige Hard- und Software-Beschaffungen und installieren sowie konfigurieren Systemkomponenten. Mit ihren Fähigkeiten machen sie den effektiven Einsatz von IT-Arbeitsgeräten erst möglich.

Für Umschulungen, Fort- und Weiterbildungen in Präsenz und online, in Voll- oder Teilzeit kann der Weiterbildungsgutschein vom Jobcenter in Höhe von 150 Euro monatlich ausgestellt werden.

Drei Fragen an die Agentur für Arbeit

Kinderzeit Bremen: Welche digitalen Kompetenzen sind aktuell gefragt?

In Deutschland sind nach wie vor Ausbildungs- oder Studienabschlüsse und formale Kriterien immer noch sehr wichtig. Ein Quereinstieg ist aber trotzdem möglich und lohnt sich. Gerade die IT-Branche bietet orts- und zeitunabhängige Arbeitsmöglichkeiten wie kaum eine andere Branche und ist damit besonders attraktiv für Eltern, um Beruf und Familie gut vereinbaren zu können. Gerade im IT-Bereich gilt, dass Betriebe offen sind für kreative Lösungen. Ins Gespräch zu gehen hinsichtlich zum Beispiel einer besonderen Arbeitszeit ist lohnenswert.

Digitale Kompetenzen kann man erwerben, viele „Soft Skills“ wie Teamfähigkeit, Kreativität oder Belastbarkeit bringt man aber auch schon mit. Aktuell sind digitale Kompetenzen wie Netzwerktechnik, IT-Support und Webentwicklung, Datenbankverarbeitung, Kenntnisse der gängigen Microsoft Produkte, Cloud- und Containertechnologien sowie Programmiererfahrung und gute SQL-Kenntnisse von Vorteil. Eltern sollten ihre Erziehungszeit nutzen und sich im IT-Bereich weiterbilden. Die Agentur für Arbeit unterstützt dabei gerne!

Welche Weiterbildungs- und Umschulungsangebote eignen sich besonders für Mütter und Väter?

In Bremen gibt es IT-Orientierungskurse speziell für Frauen, die keinerlei Vorkenntnisse in der IT haben, aber Interesse, die IT-Welt kennenzulernen: Hybrid-Formate – online und in Präsenz, je nach Bedarf der Teilnehmenden, meist in Teilzeit – sind inzwischen weit verbreitet. Zudem gibt es abschlussorientierte Qualifizierungen, IT-Projekte für Frauen mit individueller Beratung, Begleitung und Stellenvermittlung, IT-Weiterbildungen mit kombinierten Lernformen wie Blended Learning, um zeitlich und örtlich unabhängig lernen zu können. Als Tipp können wir allen Eltern mitgeben, sich den Träger vorher gut anzuschauen und auch mögliche Lernzeiten zu besprechen. Oft sind auch andere Lernformen und -Zeiten als auf den Internetportalen beworben, möglich. Am besten, man vereinbart einen Beratungstermin mit den Spezialist:innen der Agentur für Arbeit oder der Berufsberatung im Erwerbsleben.

Gibt es besonders empfehlenswerte Anbieter dazu in Bremen?

In manchen Bereichen gibt es tatsächlich nur ein oder zwei Anbieter. Um sich hier einen guten Überblick zu verschaffen und sich zu orientieren, schaut man auf unserer Website nach. Auch eine Förderung von Weiterbildung oder Umschulung kann durch uns möglich sein. Auch hierzu sollten Interessierte Kontakt mit der Arbeitsagentur aufnehmen, um die individuellen Voraussetzungen prüfen zu lassen.

Zur Weiterbildungs-Info bei der Agentur für Arbeit.