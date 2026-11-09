Geschichte und Kultur mit Spaß erleben

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Langweilige Ausstellungsbesuche? Von wegen! Ob spannende Experimente, faszinierende Tierwelten, interaktive Stationen oder überraschende Einblicke in die Geschichte der Stadt: Diese familienfreundlichen Museen machen Wissen erlebbar und sorgen für einen abwechslungsreichen Ausflug mit Kindern – nicht nur an Schietwettertagen.

Was macht ein kinderfreundliches Museum aus?

Mitmachstationen statt nur Schauvitrinen

Bitte anfassen! Ausprobieren und selbst entdecken erlaubt

Für alle Sinne: sehen, hören, fühlen und erleben

Große, bunte und auffällige Exponate, die Kinder sofort ansprechen

Kindgerechte Erklärungen ohne Fachsprache

Erlebnisräume statt langer Texttafeln

Rätsel, Suchspiele oder Entdeckerpfade durch die Ausstellung

Bewegungsmöglichkeiten und ausreichend Platz zum Erkunden

Themen, die an die Lebenswelt von Kindern anknüpfen

Familienfreundliche Ausstattung mit Wickelmöglichkeit, Kinderwagenzugang und Familien-WCs

Sitz- und Picknickmöglichkeiten für Pausen

Workshops und Ferienprogramme

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