Hauptanmeldephase für Kitaplätze ist gestartet

Zusammen mit dem neuen Jahr beginnt in Bremen die zentrale Anmeldephase für Krippen- und Kindergartenplätze. Eltern und Sorgeberechtigte, die für ihr Kind einen Betreuungsplatz suchen, können sich jetzt informieren und anmelden.

Begleitend zur Anmeldephase öffnet der städtische Träger KiTa Bremen im Januar die Türen von 81 Kinder- und Familienzentren. An den Tagen der offenen Tür haben Familien die Möglichkeit, die Einrichtungen kennenzulernen, Gruppenräume und Außengelände zu besichtigen und Einblicke in den pädagogischen Alltag zu erhalten. Mitarbeitende stehen für Gespräche zur Verfügung und beantworten Fragen rund um Betreuung, Bildung und Förderung.

Die Wahl der passenden Kita ist ein bedeutender Schritt für die Familien. Tage der offenen Tür bieten eine ideale Gelegenheit, sich umfassend zu informieren, Fragen zu klären und die Einrichtung sowie das Team persönlich kennenzulernen,

betont Mark Rackles, Senator für Kinder und Bildung, die Bedeutung der Angebote.

Raum zum Wachsen und Wohlfühlen

Als größter Träger und Eigenbetrieb der Stadt legt KiTa Bremen verfügen die Kinder- und Familienzentren über großzügige Außenflächen, die den Kindern Raum für Bewegung, Naturerfahrungen und freies Spiel bieten. Auch eine ausgewogene Verpflegung ist Bestandteil des pädagogischen Gesamtkonzepts. „Wir möchten Familien bei der Wahl des passenden Betreuungsangebots unterstützen“, erklärt Uwe Kathmann, Geschäftsführer von KiTa Bremen. „Bei den Tagen der offenen Tür bekommen Eltern einen direkten Eindruck von unserem Angebot und dem Umfeld, in dem ihre Kinder spielen, lernen und Freundschaften schließen.“

Alles Wichtige zur Anmeldung

Die Anmeldung für Krippen- und Kindergartenplätze erfolgt online über das Kita-Portal der Stadt Bremen auf kitaportal.bremen.de. Um im Vergabeverfahren berücksichtigt zu werden, sollte die Anmeldung bis zum 31. Januar 2026 erfolgen. Die Anmeldephase für Hortplätze beginnt dann im Februar.

Termine der Tage der offenen Tür sowie Informationen zu den einzelnen Kinder- und Familienzentren sind online auf www.kita.bremen.de/entdecken zu finden.

Bei Fragen zur Anmeldung hilft der Elternservice des Senators für Kinder und Bildung weiter: Telefon (0421) 361-92000; Sprechzeiten: Mo und Do von 9 bis 11 Uhr, Di und Mi von 13.30 bis 15.30 Uhr.

