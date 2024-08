× Erweitern © MOVES gUG Was bleibt?

Den Nachwuchs an die NS-Zeit erinnern und damit unsere Demokratie stärken, möchte das multimediale Jugendprojekt, das die Recherchen von Schüler:innen ab November 2024 in einer Wanderausstellung präsentiert.

Ist Rechtsextrem bald das neue Normal? Zunehmende demokratiefeindliche Kräfte, Kriege in der Ukraine und Nahost, Krisen und immer weniger Zeitzeug:innen des NS-Unrechts erfordern Aktivität und verantwortliches Handeln,

erklärt Anne Kauhanen, Projektleiterin von „Moves“, das Ziel ihrer Bremer Initiative, unsere Gesellschaft durch Kunst- und Kulturprojekte positiv zu verändern.

Das multimediale Erinnerungsprojekt aktiviert Jugendliche, sich nachhaltig mit Nationalsozialismus und Kriegsfolgen auseinanderzusetzen. Fünf Schulen aus Bremen, Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck haben sich beteiligt und sich seit März 2024 in Projektwochen der verhängnisvollen deutschen Geschichte gewidmet und ihre Erlebnisse in den sozialen Medien mit Gleichaltrigen in ganz Deutschland geteilt. Mehr als 52 Interviewpartner:innen wurden zur NS-Zeit, Flucht und Teilung befragt, darunter mehrere Generationen ost- und westdeutscher Familien unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft.

Im Mittelpunkt der aus dem Projekt entstandenen Ausstellung steht eine Installation aus interaktiver Film-, Bild-, Audio- und Lichttechnik, die ost- und westdeutsche Familiengeschichten aus der Kriegs- und Nachkriegszeit vermittelt.

Die mobile Ausstellung wird am 7.11.2024 eröffnet und bis zum 9.12. an wechselnden Orten in Bremen zu sehen sein, bis sie dann am 12.12. nach Leipzig wandert. Die genauen Ausstellungsdaten folgen!

Weitere Infos auf Moves Germany.