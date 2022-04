Roadtrip auf der Regenbogenautobahn

× Erweitern © Constantin Film Mia and me - Das Geheimnis von Centopia

Ein weiterer Serien-Star schafft den Sprung auf die große Leinwand. Und genau wie in der TV-Vorlage ist auch die Kinoversion eine Kombination aus Realfilm und Animation. In der einen Welt ist Mia ein 12-jähriges Waisenmädchen, das im Internat lebt, weil ihre Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Mithilfe ihres einzigen Erbstücks, einem goldenen Armreif, kann sie in die magische Welt von Centopia fliehen. Dort verwandelt sie sich in eine Elfe, die fliegen und mit Einhörnern sprechen kann. Auch sonst gibt es in Centopia alles, was Märchen so brauchen: Eine böse Königin, einen Zaubertrank, viele Abenteuer, die bestanden werden müssen und eine schicksalhafte Entscheidung.

Bei Mia wird die Weltrettung zum quietschbunten Roadtrip auf Regenbogenautobahnen mit durchaus witzigen Momenten. So spricht Comedian Rick Kavanian das Einhorn Stormy, und Mike Singer ist als Elfenjunge Iko zu hören. Ein bisschen wie „Avatar“ für Kinder - und Eltern müssen schließlich nicht alles verstehen oder gut finden, was dem Nachwuchs Spaß macht…