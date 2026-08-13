Ameisen auf Heldenmission

× Erweitern © Studio 100 International Arnie & Barney retten das Wasser

Hier werden kleine Helden ganz groß: Die Ameisen aus dem Biene-Maja-Universum stolpern sich mit Witz und Missgeschicken durch ihr eigenes Abenteuer. Da wird die Klatschmohnwiese zum riesigen Abenteuerspielplatz, auf dem turbulente Pannen, charmante Dialoge und kleine Seitenhiebe für Action und Spaß sorgen. Zwischen summenden Wiesen, geheimnisvollen Spuren und der coolen Superheldenmücke Szzkeat gibt es immer etwas zu entdecken. Und ganz leichtfüßig nebenbei erfährt das Publikum, wie kostbar Wasser ist. Kein riesiges Animations-Meisterwerk, dafür ein herzliches Kinoabenteuer für die ganze Familie – bunt, witzig und mit einer schönen Botschaft im Gepäck.

Deutschland / Irland / Spanien 2026, ab 6 Jahre