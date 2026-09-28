Schusseliger Elf in geheimer Mission

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Ein geheimnisvoller Handschuh und ein verschwundener Wunschzettel sind der Auftakt zu einem Abenteuer, das mit seinem Witz selbst sture Weihnachtsmuffel aus der Reserve lockt: Die 9-jährige Mari zählt schon die Tage bis zum Fest, während ihr Papa im Arbeitsstress den Wald vor lauter Tannenbäumen nicht sieht. Als plötzlich Maris Wunschzettel spurlos verschwindet und stattdessen ein seltsamer Fäustling im Kinderzimmer liegt, ist klar: Hier war ein waschechter Weihnachtshelfer am Werk! Kurzerhand nehmen Mari und ihre Oma samt Papa im Schlepptau die Verfolgung auf. Ihnen dicht auf den Fersen: der schusselige Wunschzettelelf Stubby, der seinen Handschuh zurückbekommen muss, bevor das Geheimnis der Weihnachtsmannwerkstatt auffliegt.

Im nostalgischen Look traditioneller Stop-Motion-Filme, beweisen die lustigen Charaktere ganz ohne Zuckerguss, dass Weihnachten eigentlich am schönsten ist, wenn mal nicht alles nach Plan läuft.

Norwegen 2026, ab 5 Jahre