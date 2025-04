Bambi, Klopfer und Feline in echt

× Erweitern © SquareOne Entertainment, MC4 Films Bambi

Beim Filmtitel denken die meisten sofort an Disney. Die haben in dieser Realverfilmung aber gar keine Aktien. Vielmehr zeigen die Macher von „Die Reise der Pinguine“ wieder ihr Geschick in der einzigartigen Mischung aus Tierdokumentation und Märchen, die sich in diesem Fall nah an der Buchvorlage von Felix Salten aus dem Jahr 1922 hält. In beeindruckenden Naturaufnahmen werden die Abenteuer eines jungen Rehkitzes erzählt, vom Moment seiner Geburt bis zum erwachsenen Hirsch. Seine Freunde sind ein Kaninchen und ein Waschbär, und seine Mutter weiht es jeden Tag in die Geheimnisse des Waldes ein. Bis die Jäger kommen... Von da an muss Bambi allein überleben - doch überraschende Hilfe ist schon unterwegs.

Halb Dokumentation, halb Märchen, müssen sich Zuschauer:innen auf den einen oder anderen traurigen Moment gefasst machen, über den die wunderbaren Bilder aber immer schnell hinwegtrösten.