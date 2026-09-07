Zeitsprung mit Besen

× Erweitern © 2026 Wiedemann & Berg Film, Kiddinx Studios, EPO-Film, LEONINE Bibi Blocksberg – die total verhexte Zeitreise

Weil Bibi die Anmeldefrist für das Schulpraktikum verpennt hat, bleibt für sie nur der vermeintlich langweiligste Ort Neustadts übrig: das Heimatmuseum. Doch als dort eine wertvolle, historische Spieluhr gestohlen wird, ist ihre Spürnase geweckt. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Marita hext sie sich in die Nacht des Einbruchs zurück – und landet prompt im Jahr 1887 auf Schloss Klunkerburg. In der Vergangenheit müssen die beiden nicht nur ein Familienerbe vor einer fiesen Tante retten, sondern auch einen Weg zurück in die Gegenwart finden.

Der neue Film verzichtet auf lauten Klamauk und anstrengende Slapstick-Einlagen. Stattdessen setzt er auf Atmosphäre, feinen Humor und die eingängigen Songs von Peter Plate. Das macht den Kinobesuch zum schönen Gemeinschaftserlebnis ohne Kitsch. Während die Größeren bei den vertrauten Figuren in Erinnerungen schwelgen, fiebern die Kleinen ab etwa 6 Jahren bei der Zeitreise richtig mit. Perfekt für einen verregneten Herbstnachmittag ohne Spezialeffekt-Gewitter.

Deutschland / Österreich 2026, ab 6 Jahre