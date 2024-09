Wenn Märchen wahr werden

× Erweitern © Wolfgang Ennenbach/Studiocanal Der Buchspazierer

Ein wortkarger Einzelgänger spaziert jeden Tag durch sein malerisches Dörfchen und verteilt Bücher an die Menschen. Er klingelt an der Tür der erwachsenen Pipi Langstrumpf, beim eigenbrötlerischen Lord und bei der alleinstehenden Effi Briest. So weit, so idyllisch, hängt sich eines Tages die 9-jährige, höchst neugierige Leseratte Schascha an seine Fersen, was dem Buchspazierer gehörig auf die Nerven geht. Ob die beiden doch noch Freundschaft schließen, welchem Buch der geheimnisvolle Mr. Darcy entsprungen ist und viele märchenhafte Wendungen entdecken Familien in diesem liebevoll und aufwändig produzierten Geheimtipp.

Eine warmherzige Hommage an das Lesen und die Liebe, die Zuscher:innen ab 6 Jahren und Erwachsene zum Träumen einlädt.