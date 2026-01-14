Superheld mit Herz und Hirn

× Erweitern © ICON Creative Studio Charlie der Superhund

Was als ganz normales Ferienabenteuer startet, wird für den 9-jährigen Danny und seinen Golden Retriever Charlie zu einer heldenhaften Mission: Nach einer geheimnisvollen Begegnung mit Außerirdischen kehrt der Familienhund mit unglaublichen Superkräften zurück – plötzlich kann er fliegen, rennen, retten… und sorgt damit für jede Menge Chaos und Spaß!

Doch schnell stellt sich heraus, dass mehr auf dem Spiel steht als nur rekordverdächtige Sprünge: Die listige Nachbarskatze Puddy hat finstere Pläne und will die Weltherrschaft an sich reißen. Gemeinsam müssen Danny und sein Superhund lernen, Mut, Herz und Einfallsreichtum einzusetzen, um die Welt (und ihre Freundschaft) zu retten.

Die humorvolle Action und familientaugliche Spannung reißt nicht nur Kinder mit, sondern bringt auch Erwachsene zum Schmunzeln. Für eine stimmungsvolle Begleitung sorgt Originalmusik von Bryan Adams, der gleich mehrere Songs zum Soundtrack beigesteuert hat und damit das Kinoerlebnis noch lebendiger macht.

Fazit: Charlie, der Superhund ist ein tierisch gutes Kinoabenteuer über Freundschaft, Mut und Zusammenhalt, das mit liebevollen Figuren, witzigen Einfällen und heroischen Momenten begeistert. Ideal für Familien mit Kindern ab etwa 6 Jahren – zum Mitlachen, Mitfiebern und Staunen.