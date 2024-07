Unerwartete Helden

× Erweitern © Warner Bros. Entertainment Inc. Daffy Duck und Schweinchen Dick retten den Planeten

„Ein klebriges Abenteuer“ verspricht der Untertitel des Films, in dem Schweinchen Dick und Daffy Duck in die Rollen der unerwarteten Helden schlüpfen. Sie sind die einzige Hoffnung der Erde, als eine außerirdische Invasion den Planeten mit totaler Gedankenkontrolle bedroht. Porky und Daffy decken die Verschwörung zufällig auf, als sie gerade mit ihren Streichen in der Kaugummifabrik beschäftigt sind. Klar, dass sich die beiden sofort aufmachen, die ganze Welt zu retten... wenn sie sich dabei nicht gegenseitig in den Wahnsinn treiben.

Das Animations-Abenteuer aus der „Looney Tunes“-Cartoonwelt erzählt die Buddy-Komödie mit genau den verrückten Gags und knallbunten Bildern, die die Looney Tunes so kultig machen – aber in einem Ausmaß, wie es die Welt noch nicht gesehen hat! Wem also die TV-Cartoons zu kurz sind, bekommt hier die ganze epische Länge.