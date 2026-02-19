Zeitreise-Abenteuer im Grand Hotel

× Erweitern © Kevin Lee / Armor Fou 2025 Das geheime Stockwerk

Der 12-jährige Karli zieht mit seiner Familie in die Berge, wo seine Eltern ein altes Grandhotel renovieren und neu eröffnen wollen. Bei seinen Streifzügen durch die langen Korridore mit knarrenden Dielen, geheimnisvollen Fluren und verborgenen Ecken steigt er in einen alten Lastenaufzug – und findet sich im Jahr 1938 wieder. Dort trifft er auf Hannah, ein jüdisches Mädchen, und Georg, den jungen Schuhputzer. Gemeinsam wollen sie einen rätselhaften Diebstahl aufklären und stoßen hinter glänzenden Fassaden auf verborgene Geheimnisse. Während sie den Täter suchen, erkennt Karli, welche Gefahr Hannah und ihrer Familie droht. Er weiß, dass er sie retten kann, traut sich aber nicht, ihr die schreckliche Wahrheit über das, was auf sie wartet, zu erzählen. Jetzt muss er clever vorgehen, um die Zukunft behutsam zu verändern…

Mit Detektivarbeit, cleveren Rätseln, historischer Tiefe und spannendem Abenteuer trifft der Film genau die Zielgruppe zwischen knallbunter Animation und ernsten Erwachsenenfilmen ab etwa 10 Jahren – und zeigt auf packende Weise, dass Mut und Zusammenhalt in schwierigen Zeiten alles verändern können. Unsere Empfehlung: Mit der ganzen Schulklasse ins Kino und das Begleitmaterial kostenlos auf farbfilm-verleih.de downloaden!