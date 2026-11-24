× Erweitern © Warner Bros. Pictures Der Kater mit Hut

In der skurrilen Tradition vom amerikanischen Kult-Kinderbuchautor Dr. Seuss („Der Grinch“) kommt ein neuer Meilenstein ins Weihnachtskino: Der erste abendfüllende Spielfilm aus dem Warner Bros. Pictures Animation Studio verspricht ein visuelles Erlebnis, in dem Schabernack, Magie und Chaos regieren. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Kater, der sein Publikum mit frechem Humor und der Stimme von Komiker Ralf Schmitz mit auf eine fantastische Reise in eine unbekannte Welt nimmt. Denn auf den Unfugs-Agenten wartet sein bisher schwierigster Auftrag. Da er mit seinen chaotischen Exzessen zu weit gegangen ist, stellt ihn das „Institut der Institution für Imagination und Inspiration“ (I.I.I.I.) vor seine allerletzte Bewährungsprobe: Er soll die Geschwister Gabby und Sebastian aus ihrem Umzugsblues herausholen, und nur wenn er es schafft, sie aufzumuntern, darf er seinen gestreiften Hut und damit seine magische Lizenz behalten.

Und wenn dieser Kater loslegt, fliegt das Popcorn durch den Saal: Auf der Leinwand wirbelt, tobt und purzelt alles in einem Wahnsinnstempo durch die Gegend, dass Kinder ab etwa 5 Jahren vor Lachen kaum hinterherkommen. Und am Ende schweißt das magische Durcheinander die beiden Geschwister zusammen, womit die Mischung aus Lachflashtraining und Familiengefühl perfekt ist.

USA/Großbritannien 2026, ab 5 Jahren