Vincent will Meere retten

Der letzte Walsänger

Mit auf eine berührende Reise in die Tiefen des Meeres nimmt euch dieser Animationsfilm, der Abenteuer und Emotionen auf besondere Weise verbindet. Im Zentrum steht der junge Buckelwal Vincent, der das Erbe seines Vaters tragen soll: Einst schützte dessen magisches Lied die Ozeane vor Gefahren. Nach einem tragischen Verlust fehlt Vincent jedoch der Glaube an sich selbst – bis eine neue Bedrohung auftaucht.

Der gewaltige Riesenkalmar Leviathan vergiftet mit dunkler Tinte das Meer und bringt das fragile Gleichgewicht der Unterwasserwelt ins Wanken. Um alles zu retten, muss Vincent seine eigene Stimme finden. Unterstützung erhält er vom pedantischen Schiffshalterfisch Walter, der für Humor sorgt, und von der mutigen Orca-Kämpferin Darya, die mit Stärke und Sensibilität beeindruckt.

Leuchtende Farben, weite Ozeanlandschaften und liebevoll gestaltete Details erschaffen eine faszinierende Unterwasserwelt auf der Leinwand, in der jede Szene zum Staunen einlädt, ohne die Geschichte aus dem Blick zu verlieren.

Dem Publikum ab 6 Jahren werden so ganz behutsam wichtige Werte wie Naturschutz, aber auch Selbstvertrauen und Verantwortung vermittelt – verständlich für Kinder und wirkungsvoll für Erwachsene.

Ein warmherziger Familienfilm mit starken Bildern, einer klaren Botschaft und speziell für Kinder im Grundschulalter hochspannend.

Super: Ein Teil jedes verkauften Kinotickets wird zudem an das Wal-Schutzprogramm der Wal- und Delfinschutz-Organisation WDC gespendet.