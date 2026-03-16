Vom Pilzkönigreich ins All

× Erweitern © Nintendo und Universal Studios Der Super Mario Galaxy Film

Während der erste Super Mario Bros. Film 2023 noch klassisch im Pilzkönigreich spielte, hebt das neue Abenteuer jetzt richtig ab: Mario, Luigi, Peach und Toad düsen durch die Galaxie! Inspiriert von den legendären Jump’n’Run-Spielen, erwarten die Helden bunte Planeten, schwebende Plattformen und knifflige Power-Stars. Ein Knaller für Fans: Yoshi feiert hier sein Kino-Debüt und begleitet die Helden auf kosmischen Hüpfern. Dazu verstecken die Macher jede Menge Easter Eggs aus älteren Mario-Klassikern, was Eltern schmunzeln lässt und Kinder überrascht. Und während die über die bunten Welten und verrückten Power-Ups staunen, genießen Eltern die nostalgischen Anspielungen.