Ein magischer Baum voller Abenteuer

× Erweitern © LEONINE Der Wunderweltenbaum

Die Geschwister Fran, Beth und Joe ziehen mit ihren Eltern von der Stadt aufs englische Land. Beim Erkunden des Waldes stoßen sie auf den Wunderweltenbaum, dessen Äste sie in wechselnde Fantasiewelten entführen: von einer Süßigkeiteninsel hoch in den Wolken bis zum fliegenden Dorf voller Wasserwesen. Sie begegnen skurrilen, liebenswerten Figuren wie Mondgesicht, der nachts die Sterne zählt, oder Frau Wasch, die mit schrägen Rätseln überrascht.

Basierend auf Enid Blytons Kinderbuchklassiker verknüpft der Film ähnlich wie „Spiderwicks“ oder „Narnia“ Alltag mit Magie und löst Konflikte wie Geschwisterstreit oder Angst vor dem Neuen spielerisch und mit viel Humor. Detailreiche Animationen, witzige Dialoge und überraschende Abenteuer machen den Film zu einem mitreißenden Erlebnis für Kinder ab dem Grundschulalter – und zu einem charmanten Kinovergnügen für Eltern.