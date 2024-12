Noch mehr Heinzelmännchen

× Erweitern © Akkord Film/Tobis Die Heinzels: Neue Mützen, neue Mission

Die Idee, eine alte Volkssage über die Kölner Hausgeister als Vorlage für einen Märchenfilm zu nehmen, war offenbar ein Treffer. Möglicherweise hatte auch Jella Haase (die Chantal im Märchenland) als Stimme des mutigen Heinzelmädchens Helvi einen großen Anteil am Erfolg des ersten Teils. Folgerichtig kommt jetzt die Fortsetzung des durch und durch niedlichen Animationsfilms.

Die jüngsten Kinogänger:innen werden sich jedenfalls köstlich amüsieren, wenn Helvi trotz Stubenarrest wieder ihre neugierige Nase in die Menschenwelt steckt und auf eine ihr unbekannte Heinzelfamilie trifft. Mit einer übereifrigen Polizei-Katze, die die wuseligen Zipfelmützen dingfest machen will, ist ein turbulentes Abenteuer programmiert, in dem sich ein kleines Mädchen erneut als große Retterin beweist. Ähnlichkeiten zu den Schlümpfen sind rein zufällig.