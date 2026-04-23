Süße Momente, sanfte Farben

× 1 von 4 Erweitern © 2025 Maybe Movies, Ikki Films, 2 Minutes, France 3 Cinéma, Puffin Pictures, 22D Music Die kleine Amélie oder der Charakter des Regens × 2 von 4 Erweitern © 2025 Maybe Movies, Ikki Films, 2 Minutes, France 3 Cinéma, Puffin Pictures, 22D Music Die kleine Amélie oder der Charakter des Regens × 3 von 4 Erweitern © 2025 Maybe Movies, Ikki Films, 2 Minutes, France 3 Cinéma, Puffin Pictures, 22D Music Die kleine Amélie oder der Charakter des Regens × 4 von 4 Erweitern © 2025 Maybe Movies, Ikki Films, 2 Minutes, France 3 Cinéma, Puffin Pictures, 22D Music Die kleine Amélie oder der Charakter des Regens Prev Next

Lust auf ein bisschen magische Entschleunigung? Dann taucht ab in eine Welt, die leise leuchtet und langsam unter die Haut geht. Der liebevoll-poetische Animationsfilm, der für die Oscars 2026 nominiert war, erzählt die Kindheit eines belgischen Mädchens in Japan – und davon, wie ein Stück Schokolade plötzlich alles verändert und aus kleinen Momenten eine große Entdeckungsreise über das Leben entsteht. Die handgezeichnete, impressionistische Bildwelt wirkt wie gemalte Gefühle. Regen, Wasser und sanfte Farben ziehen sich dabei wie ein roter Faden durch den zauberhaften Film, der die Herzen seiner kleinen Zuschauer:innen ab 6 Jahren ebenso berührt, wie die ihrer Eltern.