Kleine Lichter in dunklen Zeiten

× Erweitern © Sony Pictures Germany Die letzten Glühwürmchen

Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt der preisgekrönte Film aus dem Jahr 1988 mit großer Sensibilität vom Schicksal der Geschwister Seita und Setsuko in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Der Studio-Ghibli-Klassiker setzt auf leise, emotionale Momente, die lange nachwirken. Zwischen zerstörten Städten, Hunger und Hoffnung entstehen kleine Augenblicke voller Wärme und Menschlichkeit – so wie beim gemeinsamen Beobachten der Glühwürmchen. Gerade die ruhige Erzählweise macht den Film so bewegend. Trotz der wunderschönen Animationen und poetischen Bilder ist die Geschichte emotional anspruchsvoll und eher für ältere Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet. Ein eindrucksvoller Antikriegsfilm, der zeigt, wie wertvoll Mitgefühl, Familie und Zusammenhalt sind.