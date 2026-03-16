Ein Sommer voller Geheimnisse und Entdeckungen

Kinostart: 26. März 2026

Die Schatzsuche im Blaumeisental

Antoine Lanciaux

Les Armateurs, Folimage

Animation, Abenteuer

Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon

FSK 0

F 2025

77 Minuten

Zwischen verwunschenen Wäldern, alten Burgruinen und bunten Wiesen beginnt ein zauberhaftes Sommerabenteuer, das auf wunderbare Weise entschleunigt. In den Ferien auf dem Land entdeckt die 9-jährige Lucie zusammen mit zwei frechen Blaumeisen ein altes Familiengeheimnis – und merkt: Forschen, Staunen und Zusammenhalt sind die größten Schätze.

Ein Schatz ist aber auch der Film selbst: Mit handgemachter Scherenschnitt-Animation wird ein idyllisches Dorf in Frankreich zum Leben erweckt. Jede Figur, jeder Baum und jede Meise ist in klassischer Papier-Stop-Motion aufwändig animiert – mit warmen Farben, die eine märchenhafte Atmosphäre entstehen lassen. Ruhige Kamerafahrten, poetische Lichtstimmungen und liebevolle Details lassen die Zuschauer:innen ein Ferienabenteuer aus Kinderaugen erleben. Das kleine Kinokunstwerk mit Herz, Stil und Empathie ist eine Perle für neugierige Kids und Eltern, die gerne mitstaunen.

×

1 von 3

Die Schatzsuche im Blaumeisental

© Luftkind Filmverleih

Die Schatzsuche im Blaumeisental

×

2 von 3

Die Schatzsuche im Blaumeisental

© Luftkind Filmverleih

Die Schatzsuche im Blaumeisental

×

3 von 3

Die Schatzsuche im Blaumeisental

© Luftkind Filmverleih

Die Schatzsuche im Blaumeisental