Ein Sommer voller Geheimnisse und Entdeckungen

× Erweitern © Luftkind Filmverleih Die Schatzsuche im Blaumeisental

Zwischen verwunschenen Wäldern, alten Burgruinen und bunten Wiesen beginnt ein zauberhaftes Sommerabenteuer, das auf wunderbare Weise entschleunigt. In den Ferien auf dem Land entdeckt die 9-jährige Lucie zusammen mit zwei frechen Blaumeisen ein altes Familiengeheimnis – und merkt: Forschen, Staunen und Zusammenhalt sind die größten Schätze.

Ein Schatz ist aber auch der Film selbst: Mit handgemachter Scherenschnitt-Animation wird ein idyllisches Dorf in Frankreich zum Leben erweckt. Jede Figur, jeder Baum und jede Meise ist in klassischer Papier-Stop-Motion aufwändig animiert – mit warmen Farben, die eine märchenhafte Atmosphäre entstehen lassen. Ruhige Kamerafahrten, poetische Lichtstimmungen und liebevolle Details lassen die Zuschauer:innen ein Ferienabenteuer aus Kinderaugen erleben. Das kleine Kinokunstwerk mit Herz, Stil und Empathie ist eine Perle für neugierige Kids und Eltern, die gerne mitstaunen.