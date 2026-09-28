Ein Abenteuer gegen das Vergessen

× 1 von 3 Erweitern © 2026 DreamWorks Animation Die vergessene Insel × 2 von 3 Erweitern © 2026 DreamWorks Animation Die vergessene Insel × 3 von 3 Erweitern © 2026 DreamWorks Animation Die vergessene Insel Prev Next

Wie viel von der Kindheit möchte man gern für immer festhalten? Um diese Frage dreht sich das spektakuläre Abenteuer von Jo und Raissa. Die Teenager:innen stranden auf der geheimnisvollen Insel Nakali. Ein Ort voller Magie, fantastischer Wesen und unglaublicher Erlebnisse. Doch die Insel fordert einen Preis: Je länger die beiden dort bleiben, desto mehr verschwinden ihre gemeinsamen Erinnerungen. Das Fantasy-Abenteuer spielt in einer Welt, die von der Kultur und den Landschaften der Philippinen inspiriert ist. Eindrucksvolle Bilder, fantastische Kreaturen und kulturelle Details verleihen dem Film einen ganz eigenen Zauber. Wer sich auf die Reise nach Nakali begibt, bekommt mehr als einen klassischen Animationsfilm, nämlich eine Geschichte, die davon erzählt davon, wie kostbar Freundschaften sind, warum Erinnerungen uns prägen – und dass Loslassen manchmal genauso wichtig ist wie Festhalten. Ein ebenso spannendes wie gefühlvolles Kinoerlebnis für Publikum ab 8 Jahren.

USA 2026, ab 8 Jahre