Von mauligen Zyklopen und griechischen Göttern

Eine kleine Maus kann doch keine Heldin sein. Oder? Beim Zeus - die neunmalkluge Pattie weist sogar die Götter in ihre Schranken! Zusammen mit ihren tierischen Freunden wie dem vegetarischen Kater Sam begibt sie sich in diesem niedlichen Animationsspaß auf aufregendes Abenteuer zwischen mauligen Zyklopen, verspielten Riesenkraken und griechischen Göttern. Auf dem Schiff „Argo“ aus der antiken Sage muss sie das Goldene Vlies finden, um einen Streit zwischen Zeus und Poseidon beizulegen. Ob die tapfere Truppe Hindernisse wie die Mafia-Rattenbande besiegen kann? Wir verraten nur so viel: Die kleinsten Held:innen erleben die größten Abenteuer!