Halb Hund, halb Cop – voll der Held

Ganz schön schräg, aber auch irrsinnig erfolgreich: Die Comic-Kinderbücher um Dog Man haben sich über 60 Millionen Mal verkauft. Damit ist der Cop mit dem Hundekopf reif für die Leinwand. In seinem ersten Kinofilm erfahren auch Neueinsteiger:innen, wie es zu der verrückten Verschmelzung von Menschenkörper mit Hundekopf kam. Und, welche Vorteile ein Hundeverstand gegenüber einem menschlichen Gehirn haben kann – solange nicht gerade ein Eichhörnchen auftaucht. Aber Dog Mans Erfolge in der Polizeiarbeit überwiegen und rufen Neider auf den Plan, allen voran Superschurke Petey – natürlich ein Kater. Es folgen rasante Katz-und-Hund-Jagden durch die Großstadt, überraschende Wendungen samt Katzenklon, und ein Feuerwerk an Gags mit charmantem Humor und Wortwitzen, die sowohl bei Eltern als auch Kindern ab 6 Jahren bestens zünden. Ein echter Leckerbissen.