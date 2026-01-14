Nervenkitzel statt Strandurlaub

× Erweitern © Wiedemann und Berg Film/Deutsche Columbia Pictures Filmproduktion Die drei Fragezeichen Toteninsel

Eigentlich wollten Justus, Peter und Bob einfach Sonne genießen, entspannen und Ferien machen. Doch ein geheimnisvoller Anruf aus der Zentrale katapultiert die drei Detektive mitten in einen neuen, gefährlichen Fall.

Illegale Ausgrabungen, ein undurchsichtiger Geheimbund und eine Expedition zu einer Vulkaninsel, die nicht ohne Grund „Toteninsel“ genannt wird – hier kommt garantiert keine Langeweile auf. Der bekannte Klassiker der Hörspielreihe wird in dieser Kinoversion modern erzählt, spannend inszeniert und bleibt dem Geist der Originale treu. Auch wenn Flüche und Geheimnisse eine Rolle spielen, bleibt die Geschichte durchgehend familienfreundlich und bietet jungen Detektiv:innen jede Menge Rätselspaß.

Julius Weckauf, Nevio Wendt und Levi Brandl brillieren erneut als eingespieltes Trio, während Florian Lukas und Jördis Triebel als Tante Mathilda und Onkel Titus für vertraute Rocky-Beach-Stimmung sorgen. Für zusätzlichen Nervenkitzel sorgen Andreas Pietschmann und Jannik Schümann als rätselhafte Mitglieder des Geheimbunds Sphinx. Regisseur Tim Dünschede bleibt der Reihe treu: temporeich, spannend und kindgerecht erzählt.

Fazit: Ein mitreißendes Kinoabenteuer für Familien und Kinder ab ca. 9 Jahren – perfekt für alle, die Rätsel lieben, mitfiebern wollen und Lust auf ein aufregendes Ferienabenteuer haben.