"Absolut kein Zutritt für Kinder“ steht auf dem Schild vor dem Tor in eine andere Welt – und nichts wirkt anziehender. Auch das Computerspiel, um das es hier geht, hat sich trotz aller „kindswohlgefährdenden“ Kritiken zu einem der meistgespielten weltweit entwickelt und wird inzwischen als „pädagogisch wertvoll“ an Schulen eingesetzt. Schließlich ist die Welt, die das Game eröffnet, hochfaszinierend. Nicht zuletzt, weil sie von den Spielenden in verblüffend einfacher Pixelstruktur selbst gestaltet wird.

Und so führt auch die erste Live-Action-Verfilmung in die Welt der Würfel, in der Kreativität überlebenswichtig ist. Während die Landschaften, Gebäude und Häuser als Cubes animiert sind, wandern echte Schauspieler durch die Kunstwelt, allen voran Jack Black als erfahrener „Crafter“. Als vier teils minderjährige Nerds durch ein Portal in das Wunderland gelangen, müssen sie sich mutig und kreativ gegen böse Wesen wie Piglins und Zombies zur Wehr setzen, um in die reale Welt zurückzukehren. Wir würden ab 12 empfehlen, aber wie beim Computerspiel, entscheiden die Eltern, ob ihre Kids reif für Minecraft sind.