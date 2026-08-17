Ein Sommer voller Abenteuer

× Erweitern © MDR Media Lotte & Totte

Irgendwie aus der Zeit gefallen, aber umso sympathischer: Dieser Zeichentrickfilm kommt wunderbar ohne Krach, Hektik und Reizüberflutung auf und ist genau das Richtige für den allerersten Kinobesuch. Die 4-jährige Lotte zieht aufs Land und trifft durch eine Lücke in der Gartenhecke auf den Nachbarsjungen Totte. Aus vorsichtigem Beäugen entwickelt sich schnell eine Freundschaft – mit allem, was dazugehört: Geheimverstecke bauen, wegen Kleinigkeiten streiten und am Ende wieder versöhnen. Mit einfacher Strichführung, kräftigen Farben und ganz viel Gefühl im besten Stil schwedischer Kinderklassiker, nimmt die Geschichte die Lebenswelt der Kleinen ernst.

DK 2025, ab 4 Jahre