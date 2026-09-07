Emil auf Verfolgungsjagd

× Erweitern © UFA / Warner Bros. Emil und die Detektive

Ein skrupelloser Dieb, eine Hauptstadt im Ausnahmezustand und eine Kinderbande, die zum cleveren Ermittlerteam wird: Die Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers von Erich Kästner ist ein rasantes Großstadtabenteuer, das den Krimi bunt, dynamisch und modern in die Gegenwart katapultiert. Die Geschichte ist bekannt: Emil will eigentlich nur entspannte Sommerferien bei seiner Oma in Berlin verbringen, doch ein Diebstahl kippt die Reise in ein Abenteuer, das schnell Fahrt aufnimmt und sich zu einer Verfolgungsjagd durch die Hauptstadt entwickelt – mit Kindern, die dem Täter einfallsreich und mutig das Spiel vermasseln.

Deutschland 2026, ab 7 Jahre