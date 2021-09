Filmtipp: Keine Chance für fiese Schurken

× Erweitern © justbridge entertainment Feuerwehrmann Sam: Helden fallen nicht vom Himmel, Trailer

Seit Jahrzehnten ist der mutige Feuerwehrmann aus der walisischen Animationsserie ein beliebter und verlässlicher Begleiter der allerjüngsten TV-Gemeinschaft. Eltern schätzen die ruhige Erzählweise und gewaltfreien Geschichten, Kinder ab 3 Jahren verfolgen die Abenteuer aufmerksam und gespannt. Sam und seine Freunde leben im Dorf Pontypandy, wo jeder jeden kennt und die Welt noch in Ordnung ist. Trotzdem hat der Feuerwehrmann jeden Menge zu tun, und meistens hängt der Junge Norman irgendwie mit drin. So auch im neuen Kinoabenteuer, dessen Originaltitel "Norman Price and the Mystery in the Sky" auf ein himmlisches Geheimnis verweist, das gelüftet werden muss.

Alles beginnt mit der Einweihung der neuen Polizeiwache, auf die Polizeihauptmeisterin Rose Ravani mächtig stolz ist. Aber Polizist Malcolm ist betrübt, denn im kleinen Pontypandy gibt es überhaupt keine aufregenden Kriminalfälle und geheimnisvollen Rätsel zu lösen. Das ändert sich allerdings schlagartig, als ein mysteriöser „Fliegender Mann“ auftaucht. Zuerst sieht es so aus, als wäre er in Notfällen der große Retter, aber Feuerwehrmann Sam deckt schnell auf, dass die Unfälle alle inszeniert waren. Klar, dass solch ein besonderer Fall auch besondere Helden braucht. Also gehen Norman-Man und Atomic Boy der Sache auf den Grund. Natürlich nicht ohne dabei in ein Abenteuer verwickelt zu werden, das Normans kühnste Träume sprengt. Zum Glück ist da immer noch Feuerwehrmann Sam und die ganze Dorfgemeinschaft, die zusammen dafür sorgen, dass in Pontypandy weder „Fliegende Männer“ noch fiese Schurken eine Chance haben.

Der Kinofilm bringt alles mit, was kleine Kinder lieben: Bunte Bilder und einfach erzählte Geschichten, die nicht überladen sind und sich auf das Wesentliche beschränken, echte Helden und natürlich Bösewichte, die immer überlistet und außer Gefecht gesetzt werden. Eltern brauchen sich bei diesem harmlosen und liebevoll erzählten Kinoabenteuer keine Sorgen zu machen. Außerdem ist die Feuerwehrman-Sam-Zeit ja nur eine Phase, die schnell vorüber geht ;).