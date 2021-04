Filmtipp: Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing

× 1 von 3 Erweitern © Leonine Distribution Die Olchis × 2 von 3 Erweitern © Leonine Distribution Die Olchis × 3 von 3 Erweitern © Leonine Distribution Die Olchis Prev Next

Was ist grün, flucht, müffelt und wohnt auf einer gammligen Müllkippe? Die superstarke und immer gut gelaunte Olchi-Familie macht jetzt die großen Leinwände in ihrem ersten Kinofilm unsicher. Die muffelfurzcoolen Abenteuer der fröhlich-faulen und fliegenumschwirrten Olchis haben Kinder bisher in Erhard Dietls Bestseller-Buchreihe begeistert, weshalb auch die erfolgreiche Eroberung der Kinos aussichtsreich sein dürfte. In dem neuen Abenteuer sucht die Familie zusammen mit ihrem Drachen Feuerstuhl ein neues Zuhause. Das finden sie im Örtchen Schmuddelfing, das zwar ansonsten hübsch-beschaulich ist, aber auch über eine große, stinkende Müllhalde verfügt. Hier tüftelt der 11-jährige Max gerade an einer Maschine, die den Gestank neutralisieren soll, als die Olchis einziehen. Eigentlich die perfekte Lösung, denn schließlich essen sie Müll. Wenn es nicht noch die Pläne des skrupellosen Bauunternehmers Hammer gäbe: Der will die Müllhalde durch einen Wellness-Tempel ersetzen. Müssen die Olchis nun wieder umziehen? Max und die Olchi-Kinder tun sich zusammen und schmieden einen Plan, um den Bösewicht aufzuhalten. So viel sei versprochen: Das erste Kinoabenteuer wird oberolchig, beim Schlabber-Krötenfurz!

BEL/D 2020, Drehbuch: John Chambers, Regie: Jens Møller und Toby Genkel, Animation, 86 Min., Leonine