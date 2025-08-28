Monster zum Liebhaben

× Erweitern © Gringo Films / Senator Film Produktion Alles voller Monster

Wo kommen eigentlich die Monster her? Und wovor fürchten sie sich? Hier werden die Geheimnisse gelüftet: In einer düsteren Burg hoch über einer Kleinstadt erweckt ein verrückter Professor monströse Kreaturen zum Leben, um sie dann gleich wieder zu vergessen. Niemand kümmert sich um die Ungetüme, die panische Angst vor Menschen haben. Dabei strengen sie sich an, möglichst nicht monströs zu sein, damit die Dorfbewohner nicht auf sie aufmerksam werden. Stichkopf, die allererste Kreation des Professors, versucht sein Bestes, um die Meute zu beruhigen. Bis eines Tages der zweifelhafte Zirkusdirektor Fulbert Freakfinder mit seinem „Fahrenden Jahrmarkt unnatürlicher Wunder“ vor dem Tor steht und Stichkopf Ruhm, Reichtum und Liebe verspricht...

Mit Ähnlichkeiten zu Monster AG und Hotel Transsilvanien, ist die kindgerechte Version der Frankenstein-Legende ein nur ganz wenig gruseliges Familienabenteuer über ängstliche Monster, die allesamt einfach zum Liebhaben sind.