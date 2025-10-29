Magisches Chaos auf dem Blocksberg

Kinostart: 11. Dezember 2025

Bibi Blocksberg – das große Hexentreffen

Gregor Schnitzler

Wiedemann & Berg Film, Kiddinx Filmproduktion, Epo-Film

Abenteuer, Familie, Komödie, Fantasy

Bettina Börgerding

Philomena Amari, Heike Makatsch, Nala, Carla Demmin

FSK 0

D 2025

89 Minuten

In dieser Weihnachtszeit fliegen keine Rentiere, sondern Junghexen auf ihren Besen. Im neuen Kinoabenteuer der Lieblingshexe dreht sich alles um den alle 13 ⅓ Jahre stattfindenden Hexenkongress auf dem Blocksberg, bei dem Bibi und ihre Freundinnen als Helferinnen dabei sein dürfen. Klar, dass die Dinge aus dem Ruder laufen: Die Althexen benehmen sich merkwürdig, Zaubersprüche machen schlapp, und in Neustadt herrscht bald komplettes Chaos.

Gefilmt und ausgestattet im Vintage-Look, können sich die Zuschauer:innen ab 6 Jahren auf ein visuell opulentes Hexentreffen in aufwendigen Kulissen mit magischem Leuchten, Glitzereffekten und witzigem Wirrwarr freuen, in dem überall Hexen wild durcheinander hexen und für liebenswertes Durcheinander sorgen.

×

1 von 3

Bibi Blocksberg – das große Hexentreffen

© LEONINE

Bibi Blocksberg – das große Hexentreffen

×

2 von 3

Bibi Blocksberg – das große Hexentreffen

© LEONINE

Bibi Blocksberg – das große Hexentreffen

×

3 von 3

Bibi Blocksberg – das große Hexentreffen

© LEONINE

Bibi Blocksberg – das große Hexentreffen