Magisches Chaos auf dem Blocksberg

× Erweitern © LEONINE Bibi Blocksberg – das große Hexentreffen

In dieser Weihnachtszeit fliegen keine Rentiere, sondern Junghexen auf ihren Besen. Im neuen Kinoabenteuer der Lieblingshexe dreht sich alles um den alle 13 ⅓ Jahre stattfindenden Hexenkongress auf dem Blocksberg, bei dem Bibi und ihre Freundinnen als Helferinnen dabei sein dürfen. Klar, dass die Dinge aus dem Ruder laufen: Die Althexen benehmen sich merkwürdig, Zaubersprüche machen schlapp, und in Neustadt herrscht bald komplettes Chaos.

Gefilmt und ausgestattet im Vintage-Look, können sich die Zuschauer:innen ab 6 Jahren auf ein visuell opulentes Hexentreffen in aufwendigen Kulissen mit magischem Leuchten, Glitzereffekten und witzigem Wirrwarr freuen, in dem überall Hexen wild durcheinander hexen und für liebenswertes Durcheinander sorgen.