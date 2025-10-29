Weltreise mit Witz und Wundern

× Erweitern © megaherz GmbH Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde

Checker Tobis dokumentarische Abenteuerfilme sind echte Blockbuster, seine „Reise zu den fliegenden Flüssen“ wollten 1,5 Millionen Menschen sehen. Kein Wunder, denn die realen Reiseberichte laden zum Staunen, Lachen und Nachdenken ein, wecken die Neugier und vermitteln Wissen so, wie es sein sollte: Mit Spaß und Begeisterung.

Seine dritte Spurensuche führt Tobi in den Dschungel Madagaskars, unter das ewige Eis der Arktis und zu den Pyramiden der Mayakultur in Mexiko. Die Herausforderung dazu hat er sich schon als 8-Jähriger gestellt, wie er beim Sichten alter Videos entdeckt. Um die Antwort zu finden, nimmt er sein Publikum mit zu einzigartigen Orten, lernt die Menschen und ihre Kultur kennen, hangelt sich von einem Abenteuer zum nächsten – und liefert Kindern wie Eltern spannende Minuten und viel zum Erzählen, noch lange über den Kinobesuch hinaus.