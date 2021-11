Filmtipp: Ein gigantischer Hund mischt New York auf

× Erweitern © Paramount Pictures Clifford

„Wie groß wird er denn?“ ist die Frage, die beim Anblick eines süßen Hundewelpen immer gestellt wird. In diesem Fall hängt das davon ab, wie lieb man ihn hat. Und so wird Clifford schon in der ersten Nacht in seinem neuen Zuhause groß. Also sehr groß. Wirklich, wirklich grooooß, so groß, dass er nur gebückt durch die Haustür passt. Und schwer, also wirklich schwer, so schwer, dass die Waage in der Tierarztpraxis explodiert. Auch das New Yorker Appartement, in dem er mit seinem Frauchen Emily lebt, hält dem verspielten Welpen kaum stand. Während ihre alleinerziehende Mutter geschäftlich unterwegs ist, erleben Emily und ihr lustiger, aber ziemlich impulsiver Onkel Casey die aufregendsten Abenteuer mit Clifford in New York. Und Clifford zeigt der Welt, was es heißt, ein großes Herz zu haben. Also ein wirklich großes Herz!

Die Geschichte beruht auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Norman Bridwell, die nach der erfolgreichen Zeichentrickserie jetzt auch die große Kinoleinwand im besten Sinne ausfüllt. An der Seite von Darby Camp („Big Little Lies“) halten mit John Cleese und Jack Whitehall zwei hochkarätige britische Comedy-Größen das Humor-Niveau weit oben, so dass auch Eltern in dem modernen Familien-Kinomärchen zur Vorweihnachtszeit bestens unterhalten werden.