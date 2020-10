Filmtipp: Der geheime Garten

× Erweitern © Studiocanal Der geheime Garten

Ein geheimnisvolles Haus in den Mooren im englischen Yorkshire ist die Kulisse für die zauberhafte Literaturverfilmung, in die Kinder und Eltern tief eintauchen können. Der Film beruht auf der gleichnamigen Erzählung von Frances Hodgson Burnett von 1911, die auch „Der kleine Lord“ erfunden hat. Auf der Leinwand wird die Fantasy-Geschichte in farbenprächtigen Bildern erzählt: Die 10-jährige Britin Mary Lennox lebt im Indien vor über 100 Jahren, wo sie von einem Kindermädchen erzogen wird. Nach dem plötzlichen Tod ihrer Eltern wird sie auf das Landgut ihres Onkels Archibald nach England geschickt. Weder der Onkel (gespielt von Colin Firth) noch die mürrische Haushälterin interessieren sich für das Mädchen. Während Mary so unbehelligt das Haus mit den verschlossenen Zimmern erkundet, erfährt sie von einem geheimen Garten, den seit zehn Jahren niemand betreten hat. Sie macht sich auf die Suche, und was sie findet, ist weitaus mehr als irgendein Garten. Gemeinsam mit ihrem Cousin Colin und ihrem neuen Freund Dickon entdeckt sie eine magische Welt, die nicht nur ihr eigenes Leben von Grund auf verändern wird… Unter den Produzenten findet sich der mehrfach preisgekrönte David Heyman, der mit ,,Harry Potter'' und „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ die Messlatte für Kinderkino hochgesetzt hat und sie auch hier locker erreicht.

GBR/FR 2020, Drehbuch: Jack Thorne, Regie: Marc Munden, mit Colin Firth Maeve Dermody Julie Walters u. a., 106 Min., Studiocanal