Kleiner Panda, große Abenteuer

Kinostart: 28. Mai 2026

Der kleine Panda in Afrika

Richard Claus, Karsten Kiilerich

Comet Film Produktion, A. Film, Le Pacte, Cool Beans

Animation, Familie, Abenteuer

Richard Claus, Rob Sparkling, Karsten Kiilerich

NL/DK/F/D/EST 2024

84 Minuten

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Der kleine Panda in Afrika

© Praesens-Film

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Der kleine Panda in Afrika

Das ganz junge Publikum merkt schnell: Pang ist kein gewöhnlicher Panda. Aufgeregt und ein wenig tollpatschig verlässt er sein Heimatdorf in China, um seine Freundin zu retten – und stolpert direkt ins Abenteuer. Durch staubige Wüsten, dichten Dschungel und sonnige Savannen begegnet er frechen Affen, einer sensiblen Hyäne und jeder Menge Überraschungen. Die liebenswerten Figuren haben allesamt kleine, sympathische Macken, und die detailreichen Animationen machen Kindern und Eltern Spaß. Frei von Hektik, wechseln sich humorvolle Momente mit tiefergründigen Szenen ab, die von Mut, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Vertrauen erzählen. Ein niedliches Abenteuer, das auch nach dem Kinobesuch kleine Köpfe beschäftigt.