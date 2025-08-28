Magische Geheimnisse

× 1 von 3 Erweitern © Kordes + Kordes Film Süd / LEONINE Studios Die Schule der magischen Tiere 4 × 2 von 3 Erweitern © Kordes + Kordes Film Süd / LEONINE Studios Die Schule der magischen Tiere 4 × 3 von 3 Erweitern © Kordes + Kordes Film Süd / LEONINE Studios Die Schule der magischen Tiere 4 Prev Next

Mit inzwischen 16 aufregenden Bänden ist Margit Auers Bestsellerreihe längst ein weltweites Phänomen – und jeder neue Teil wird sehnsüchtig erwartet. Das Erfolgsrezept scheint auch fürs Kino zu funktionieren, denn auch der vierte Film verspricht wieder jede Menge Überraschungen und spannende Herausforderungen. Die Wintersteinschule steht vor dem Aus – soll sie wirklich geschlossen werden? Eine neue Schülerin, zwei außergewöhnliche magische Tiere und ein Wettkampf sorgen für ordentlich Wirbel. Dabei werden Freundschaften auf eine harte Probe gestellt, schließlich geht es um viel: Das magische Geheimnis der Schule muss gewahrt werden. Auch eingefleischte Zauberfans werden bei der Mischung aus Spannung, Humor und zauberhaften Special Effects nicht enttäuscht.