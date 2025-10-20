Ein magisches erstes Kinoabenteuer für kleine Entdecker:innen

× Erweitern © Paramount Pictures Doras magische Meerjungfrauenabenteuer

In diesem Meerjungfrauenabenteuer geht es für Kinder im Vorschul- und frühen Grundschulalter direkt hinein in bunte Unterwasserwelten voller Rätsel, Lieder und Mitmach-Spaß. Gleich vier Folgen spielen am Meer, dazu gibt’s als besonderes Extra Doras Geburtstag zu feiern. Wie aus 25 Jahren TV-Serien gewohnt, lädt Dora die kleinen Zuschauer:innen ab 3 Jahren ein, aktiv mitzuraten, zu helfen und erste englische Wörter auszuprobieren. Zusammen mit ihrem besten Freund Boots, dem liebenswerten Affen, nimmt Dora Kinder mit auf fantasievolle Reisen voller Rätsel und Entdeckungen. Alle bisher ausgestrahlten, etwa 10- bis 12-minütigen Dora-Folgen können übrigens kostenfrei auf Toggo gestreamt werden.

Auch in der Kinofassung geht es nicht nur um magische Abenteuer, sondern um Teamgeist, Problemlösen und jede Menge gute Laune. Das knapp einstündige Kino-Feature bringt die vertraute Dora-Atmosphäre auf die große Leinwand und macht daraus ein Gemeinschaftsabenteuer, das kleine Fans begeistern wird. Eltern dürfen sich entspannen – während ihre Kinder singen, lachen und mit Dora auf Entdeckungsreise gehen.