Good Boys gegen Bad Girls

Dass sich die Verkaufszahlen der Buchvorlage nach dem ersten Kinofilm vervierfacht haben, ist bemerkenswert. Grund dafür sind die urkomischen tierischen Antihelden, die auch in der Fortsetzung der Familienvariante der „Ocean's Eleven“-Reihe mit einfallsreicher Action und cleverem Witz für kurzweiligen Kinospaß sorgen. Die ehemals kriminelle Gang mit den Mistern Wolf, Shark, Snake, Piranha und Mistress Tarantula bemüht sich redlich, auf der guten Seite des Gesetzes zu stehen - aber so richtig vertrauen mag ihnen niemand. Spätestens als die Gentleman-Gauner von einer gerissenen Ganovinnen-Gang gekidnappt und in einen Mega Coup verwickelt werden, ist das Chaos nicht mehr aufzuhalten.

Wenn die Good Boys gegen die Bad Girls antreten, stolpern sie garantiert in jedes Fettnäpfchen und feuern Gag-Leckerlies im Minutentakt ab.