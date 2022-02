Filmtipp: Österlicher Kinospaß mit modernem Anstrich

× 1 von 3 Erweitern © Leonine Studios Die Häschenschule 2 × 2 von 3 Erweitern © Leonine Studios Die Häschenschule 2 × 3 von 3 Erweitern © Leonine Studios Die Häschenschule 2 Prev Next

So wie Kinofilme mit Schnee und Rentieren zur Weihnachtszeit gehören, gehören Häschenfilme zur Osterzeit. Genau einen Monat vor dem Fest startet der zweite Kinofilm nach den fast 100 Jahre alten Kinderbüchern. Und wie in den Bilderbüchern geht es auch in den Leinwand-Ausgaben ausgesprochen niedlich und beschaulich zu, sodass die Filme bestens für den allerersten Kinobesuch geeignet sind.

Aber natürlich wollen auch die Kleinsten anspruchsvoll unterhalten werden, sodass die Geschichten für den ultimativen Kinospaß modernisiert wurden. Die Häschenschüler:innen tragen coole Klamotten und leben vegan, es gibt eine Gang von Großstadthasen, die nichts Gutes im Schilde führen, und erst der Zusammenschluss mit den Jungfüchsen führt zum Ziel: Das Goldene Ei – die Quelle der magischen Superkräfte der Hasen – zu retten. Denn nur dann kann auch das Osterfest stattfinden.